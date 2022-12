LPI-J: Auto gerammt

Jena (ots) - Ein Streit an der Kasse eines Warenhauses in der Issesrstedter Straße in Jena eskalierte am Montagabend. Ein 48-Jähriger befand sich gerade am Kassenband, als ein Einkaufswagen von hinten in seinen Rücken rollte. Als er sich umsah, befanden sich ein junger Männer im Alter 32 Jahren sowie eine 20-jährige Frau hinter ihm. Absicht vermutend, stellte der Mann das Pärchen zur Rede. Die verbale Streitigkeit ...

