LPI-J: Nachts im Supermarkt

Saale-Holzland (ots) - Aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendeten Diebe am Montagnachmittag die Handtasche einer 22-Jährigen. Die junge Frau hatte ihren Pkw in der Ahlendorfer Straße in Thiemendorf abgestellt. In der Handtasche befand sich unter anderem die EC-Karte der Geschädigten. Bevor die 22-Jährige die Karte sperren konnte, wurden bereits mehrere Abbuchen vorgenommen. Offenbar kauften die Täter zwei Zigarettenschachteln an einem Automaten in der Nähe des ...

