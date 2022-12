Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheune abgebrannt

Jena (ots)

Eine große Scheune ging in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Keßlerstraße in Jena in Flammen auf. In der Halle lagerte der 61-jährige Eigentümer Baumaterialen sowie Gartengeräte. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 40.000,- Euro. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Aufklärung der Brandursache steht noch aus. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 03641 - 812464 zu melden.

