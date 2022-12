LPI-J: Solaranlage gestohlen

Weimar (ots) - Am 05.12.2022, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr wurde ein auf dem Gelände der Klosterbergschule in Bad Berka stehendes Holzspielhaus von unbekannten Tätern mittels rotem Farbspray besprüht. Die Graffiti hatten eine Größe von 60 x 35 und 50 x 50 Zentimeter. Die Spraydose wurde in einem Papierkorb auf dem Schulgelände aufgefunden. Hinweise zu dem oder den Schmier- finken liegen derzeit noch nicht vor. Auch in Weimar, im Bereich August-Bebel-Platz / ...

mehr