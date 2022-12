LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Linienbusses wollte am 05.12.2022 gegen 06:45 Uhr in die Buswendeschleife in der Straße "Im Oberdorf" in Obergrunstedt einfahren. Aufgrund von Unaufmerksamkeit blieb er mit der linken Fahr- zeugseite am Dach eines in diesem Bereich stehenden Trafohäuschens hängen. Hierbei wurden das Dach des Häuschens sowie zwei Seiten- scheiben des Busses beschädigt. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im KOM. Es entstand Sachschaden von ...

