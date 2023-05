Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230515.2 Itzehoe: Räuberische Erpressung mit Waffe im Supermarkt

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Samstagabend gegen 20.30 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person einen Discounter in der Lise-Meitner-Straße in Itzehoe-Edendorf. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte diese die Kassiererin auf, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Weitere Personen hielten sich zur Tatzeit nicht im Verkaufsraum auf. Der Täter erbeutete einen geringen vierstelligen Betrag und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Mann wie folgt: Ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, dunkler Bart, schlank Bekleidet mit Wollmütze, Sonnenbrille, dunklem T-Shirt und dunkelblauer Jeanshose. Er führte des weiteren einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können und diese der BKI in Itzehoe unter der Telefonnummer: 04821/602-0 mitteilen.

Sandra Egge

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell