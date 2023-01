Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (127) Pkw-Brand in Roßtal - Zeugen gesucht

Roßtal (ots)

In der Nacht von Donnerstag (26.01.2023) auf Freitag (27.01.2023) geriet ein Pkw in Roßtal (Lkrs. Fürth) in Brand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der BMW war im Föhrenweg auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Gegen 21:30 Uhr bemerkten Anwohner Flammen an dem Fahrzeug sowie an einer angrenzenden Hecke und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Roßtal gelöscht werden.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

