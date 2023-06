Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Einbruch in Kirche

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Sakristei der katholischen Pfarrkirche in Bakum, Kirchstraße, ein. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter vom Inneren der Kirche gewaltsam Zutritt in die verschlossenen Räumlichkeiten und suchten dort nach Wertgegenständen. Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell