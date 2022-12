POL-MA: B45, Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - PM Nr. 3

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Bislang Unbekannte haben einen Altkleidercontainer in der Herzogenriedstraße nahe der Kreuzung Am Sonnengarten in Brand gesetzt, indem sie einen brennenden Gegenstand in den Container geworfen hatten. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend ...

