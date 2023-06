Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 29. Juni 2023, 14:00 Uhr wurde einer 68-jährigen Löningerin in einem Verbrauchermarkt in Löningen an der Angelbecker Straße die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 27. Juni 2023, 21:00 Uhr und Mittwoch, 28. Juni 2023, 23:59 Uhr wurde auf dem Radweg am Cappelner Damm ein Leitpfosten in Brand gesetzt und dadurch der Leitpfosten sowie der Radweg beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - PKW Brand

Am Donnerstag, 29. Juni 2023 um 11:00 Uhr geriet in Garrel auf dem Eichkamp, während der Fahrt, der Motorraum eines PKW in Brand. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe können derzeit nicht benannt werden.

Cloppenburg - Heckenbrand

Am Donnerstag, 29. Juni 2023, gegen 14:05 Uhr geriet durch Funkenflug beim Abbrennen von Unkraut eine Hecke in Cloppenburg, Zur Heimstätte, in Brand. Das Feuer konnte durch den Anwohner eigenständig gelöscht werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Garrel - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 28. Juni 2023, 18:45 Uhr und Donnerstag, 29. Juni 2023, 07:40 Uhr wurde in Garrel, an der von-Herder-Straße von einem PKW, VW, ein Reifen durch einen Schnitt beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Cappeln - Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, 29. Juni 2023 befuhr ein 14-jähriger aus der Gemeinde Cappeln mit einem e-Scooter den Kösters Weg in Cappeln, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 14-jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben.

