Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - räuberische Erpressung

Am Donnerstag, 29. Juni 2023 zwischen 23:05 Uhr und 23:15 Uhr hielt sich ein 17-jähriger Dammer im Bereich des Alten Bahndamms an der Mühlenstraße auf. Er wurde dort von einer Gruppe Jugendlicher, bestehend aus drei Personen, angesprochen. Er sollte hier seine AirPods aushändigen. Die Forderung wurde unter Androhung von Schlägen untermauert. Der 17-jährige händigte die AirPods aus, die Täter verließen den Tatort. Die drei Täter werden auf ca. 17-18 Jahre geschätzt. Einer der Täter trug ein blaues T-Shirt und hatte kurze dunkle Haare. Ein zweiter Täter trug ein rotes T-Shirt. Die Täter waren ca. 170 - 190 cm groß und sprachen akzentfreies Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Bakum - Diebstahl aus Stallung

Von Donnerstag, 22. Juni 2023, 18.00 Uhr bis Freitag, 23. Juni 2023, 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Vechtaer Straße, auf einem Hofgelände in einen Stall und entwendeten einen industriellen Hochdruckreiniger samt Schlauch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Damme - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, 30. Juni 2023 gegen 01:25 Uhr befuhr eine 35-jährige Dammerin mit ihrem PKW in Damme die Vördener Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen die 35-jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr wird ein auf einem Parkstreifen an der Burgstraße in Dinklage abgestellter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell