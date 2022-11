Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwarzer Toyota beschädigt

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (30. Oktober 2022), 18:30 Uhr und Montag (31. Oktober 2022), 17:00 Uhr kam in Kevelaer zu einer Unfallflucht. Ein 57-jähriger Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Toyota an der Lindenstraße abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen genommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell