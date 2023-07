POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Einbruch in Landmaschinenhandel in Rechterfeld In der Nacht von Donnerstag auf Freitag -29./30.06.2023-, vermutlich gg. 02.10 h, suchten bislang unbekannte Täter den rückwärtigen Bereich (Wiese) eines Landmaschinenhandels in Rechterfeld Am Bahnhof auf. Dort wurden Schrauben am Metallzaun entfernt und dieser dann geöffnet. Aus dem dortigen Lager wurden ca. 10 Traktorreifen entwendet. Der ...

