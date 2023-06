Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Herxheim, 07.06.2023, 17:00 Uhr

Herxheim (ots)

Am Mittwoch den 07.06.2023 gegen 17:00 Uhr missachtete ein BMW-Fahrer beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts "Im Riegel" in Herxheim die Vorfahrt eines entgegenkommenden,40-jährigen Motorradfahrers aus dem Kreis Germersheim. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000.- EUR. Mehrere Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und kümmerten sich vorbildlich um die Absicherung der Unfallstelle und um den verunfallten Zweiradfahrer. An dieser Stelle ein großes Lob an die Ersthelfer von der Polizei Landau!

