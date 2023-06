Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Auseinandersetzung am Baggersee Willersinn

Hagenbach (ots)

Zwei Personen aus ein- und derselben Gruppe gerieten am Baggersee "Willersinn" in Hagenbach gestern gegen 20:30 Uhr in Streit. Der 24-jährige Schläger aus Bruchsal versetzte seinem 26-jährigen Kontrahenten aus Karlsruhe zuerst einen Tritt ans Knie und Schlug dann weiter mehrmals auf das Knie ein. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Schläger. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

