Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Streit unter Autofahrern eskaliert

Schwegenheim (ots)

Am Dienstagabend kam es an einer Tankstelle in der Hauptstraße zu einem Disput zwischen zwei Autofahrern, die die Fahrweise des jeweils anderen kritisierten. Hieraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch die Fäuste eingesetzt wurden. Einer der Kontrahenten hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Er konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen schnell ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass er zudem mit knapp 1,8 Promille hinterm Steuer saß. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung wurde zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

