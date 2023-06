Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Geklärte Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Bad Bergzabern (ots)

Am Morgen des 06.06.2023, gegen 06:00 Uhr, wurden auf einem Parkplatz im Maxburgring drei erheblich beschädigte geparkte Fahrzeuge gemeldet. Die Ermittlungen ergaben einen zunächst unbekannten Unfallversucher, welcher den Maxburgring in Richtung Kurfürstenstraße befuhr. Auf Höhe des Anwesens Nummer 9 kam der Fahrzeugführer nach links von der Straße ab und prallte gegen drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem stark beschädigten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte das stark beschädigte Fahrzeug des Unfallverursachers in der Nähe der Unfallstelle aufgefunden und der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Dem alkoholisierten 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall, welcher sich nach Zeugenangaben bereits in der Nacht gegen 03:00 Uhr ereignete, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 29000.- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell