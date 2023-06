Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Ärger wegen TikTok

Maikammer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04.06.2023, 0.05 Uhr) musste die Polizei in der Friedhofstraße eine handfeste Auseinandersetzung schlichten. Es wurden zwei auf der Straße ringende Männer gemeldet, die in Streit geraten waren, weil der Ältere, ein 30 Jahre alte Mann aus Maikammer, ständig den WLAN-Router vom Strom trennte, während sich der 23 Jahre alte Kontrahent beim Anschauen der Videoclips gestört fühlte. Hierbei kam es zum Austausch von Fausthieben, weshalb beide getrennt und eine Strafanzeige aufgenommen werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell