POL-PDLD: Tödlicher Motorradunfall

Landau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.06.2023 - 03.06.2023) meldete sich gegen 00:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizeiinspektion in Landau und gab an soeben einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Weißquartierstraße in Landau beobachtet zu haben. Der Unfallflüchtige Fahrzeugführer konnte sodann im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgestellt und noch vor erreichen seiner Wohnanschrift ...

