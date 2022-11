Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Diebstahl aus Fahrzeug auf Discounterparkplatz

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr parkte eine 39-Jährige auf dem Parkplatz eines Discounters ihr Fahrzeug und wollte einige Snacks besorgen. Ihre Familienangehörigen blieben im Fahrzeug, weshalb sie ihren Fahrzeugschlüssel im Schloss stecken ließ. Die Angehörigen entschlossen sich nach kurzer Zeit ebenfalls in den Discounter zu gehen und vergaßen den Fahrzeugschlüssel mitzunehmen. Nachdem die Familie nach kurzer Zeit mit ihrem Einkauf an das Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass sämtlicher Inhalt des Kofferraums entwendet wurde. Die 39-Jährige wollte am nächsten Tag in den Urlaub fahren und führte ihr Reisegepäck bereits mit sich. Aus dem Fahrzeug wurden ihr zwei Reisekoffer, eine schwarze Laptoptasche, mehrere Laptops, ein Mobiltelefon und hochwertige Markenhandtaschen entwendet. Der genaue Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier-Mannheim Käfertal geführt und dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden unter: 0621-718490.

