Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Verkehrsinsel kollidiert und abgehauen

Landau (ots)

Am gestrigen Samstag kam es in Landau, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im Westring, zu einem Verkehrsunfall bei dem durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher ein Verkehrsschild an einem dortigen Fußgängerüberweg beschädigt wurde.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Landau sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

