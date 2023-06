Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.06.2023 - 03.06.2023) meldete sich gegen 00:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizeiinspektion in Landau und gab an soeben einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Weißquartierstraße in Landau beobachtet zu haben.

Der Unfallflüchtige Fahrzeugführer konnte sodann im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgestellt und noch vor erreichen seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterzogen werden. Grund des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit dürfte mitunter der vorangegangene Alkoholkonsum des Fahrers gewesen sein.

Dem Unfallverursacher wurde in dessen Folge eine Blutprobe auf hiesiger Polizeidienststelle durch einen Arzt entnommen. Darüber hinaus wurde auch der Führerschein polizeilich sichergestellt.

