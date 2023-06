Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung am Erdbeerstand

Limburgerhof (ots)

Opfer eines tätlichen Angriffs wurde die Verkäuferin am Erdbeerstand in der Speyerer Straße in Limburgerhof am Samstag, 03.06.23, gegen 17:50 Uhr. Ein Mann sei erschienen und habe ihr grundlos ein Marmeladenglas aus der Auslage gegen den Kopf geworfen, sodass die 30-jährige Frau aus Limburgerhof leicht verletzt wurde. Der Mann habe hierbei gerufen "Jetzt bekommt ihr das, was ihr verdient!" Warum der Mann dies tat, ist unbekannt. Anschließend sei der Täter in einen schwarzen Audi mit Germersheimer Kennzeichen gestiegen und davongefahren. Die Geschädigte kennt den Täter nicht, konnte ihn aber wie folgt beschreiben: männlich, ca. 55 Jahre alt, ca. 175cm groß, mit kurzen, grauen Haaren und normaler Statur. Der Mann habe mit Akzent gesprochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

