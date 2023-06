Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Altrip (ots)

In der Schubertstraße kam es in der Nacht vom 02.06. auf den 03.06.23 zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter machten sich im rückwärtigen Bereich des Anwesens an der Terrassentür zu schaffen. Glücklicherweise hielt diese stand und den Tätern gelang es nicht ins Haus einzudringen. Die Hebelspuren wurden erst am nächsten Tag durch Berechtigte festgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen im o.g. Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

