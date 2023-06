Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Schaukel auf Spielplatz

Speyer (ots)

In der Nacht vom 02.06.2023 auf den 03.06.2023 geriet, vermutlich gegen 01:00 Uhr, eine Tampenschaukel auf dem Kinderspielplatz "Am Drachenturm" in Speyer in Brand. Auf dem Spielplatz konnte diverser Unrat festgestellt werden, der dafür sprach, dass sich zuvor eine Personengruppe auf dem Spielplatz aufhielt. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung ist nicht auszuschließen, dass die Schaukel mutwillig in Brand gesteckt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Personen, die sich zur fraglichen Zeit auf dem Spielplatz aufhielten, machen können, sich telefonisch (06232 / 137 - 0) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell