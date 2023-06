POL-PDLU: Diebstahl aus verschlossenem Pkw

Speyer (ots) - Am 02.06.2023 gegen 15:40 Uhr kam es auf der B39, auf Höhe der Abfahrt Speyer - Vogelgesang beim Spurwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, der die B39 von der B9 kommend in Richtung Baden-Württemberg befuhr. Während der Motorradfahrer in der Absicht, sich mit dem Pkw-Führer auszutauschen, an der Abfahrt ...

mehr