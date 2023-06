Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Reanimation am Hauptbahnhof Speyer

Speyer (ots)

Am 02.06.2023 gegen 12:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine leblose Person am Hauptbahnhof in Speyer gemeldet. Trotz erfolgter Reanimationsversuche und unverzüglichem Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus verstarb die Person, ein 62-jähriger Speyerer, schließlich. Die genauen Todesumstände sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, wenngleich ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint. Den Hinterbliebenen des Verstorbenen wurde die Todesnachricht überbracht.

