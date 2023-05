Polizei Köln

POL-K: 230515-2-K Mit Nagelschere attackiert - Angreifer am Neumarkt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Am innerstädtischen Neumarkt haben Kölner Polizisten am Sonntag (14. Mai) einen 22 Jahre alten Drogenabhängigen festgenommen, der gegen 16.50 Uhr einem Drogenkonsumenten (28) in der Zwischenebene der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mit der Faust ins Gesicht geschlagen und eine Nagelschere in den Oberkörper gerammt haben soll. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den beiden aus Afghanistan stammenden Männern sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Sicherheitsmitarbeiter der KVB hatten den Tatverdächtigen vor Ort festgehalten und den eingesetzten Polizeibeamten übergeben. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Geschädigten in eine Klinik.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen beschlagnahmten Polizisten die Nagelschere. Der Wohnungslose soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell