POL-K: 230515-1-K Sexueller Übergriff auf Kölnerin in Kölner Stadtbahnlinie 9 - Zeugensuche

Nach einem Sexualdelikt von Samstagabend (13. Mai) fahndet die Polizei nach dem etwa 15-20 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Tatverdächtigen. Um kurz nach 21 Uhr soll der Mann einer 58 Jahre alten Frau in der KVB_Linie 9 "Fahrtrichtung Königsforst" zunächst an die Brust gefasst und sich selbst entblößt haben. An der Haltestelle Rath-Heumar zerrte der Gesuchte die zuvor von ihm belästigten Frau trotz heftiger Gegenwehr aus der Bahn in Richtung des angrenzenden Parkplatzes. Zeugen des Vorfalls kamen der 58-jährigen zur Hilfe, worauf der junge Mann von ihr abließ und flüchtete.

Der Gesuchte soll nach ersten Ermittlungen vor dem Kiosk an der Haltestelle Ostheim hinter der Frau in die Bahn eingestiegen sein. Er trug einen weißen Hoodie, eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und soll auffallend ungepflegte Zähne haben. Das Kriminalkommissariat 12 bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Tel.Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (ch/de)

