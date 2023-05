Polizei Köln

POL-K: 230512-4-K Unbekannte stehlen Geldkassette während Wartungsarbeiten in Bank - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Kripo Köln fahndet derzeit nach einer Gruppe von fünf bis sieben mutmaßlichen Trickdieben, die am Donnerstagmittag (11. Mai) in einem Kreditinstitut in Nippes eine bei Wartungsarbeiten aus einem Geldautomaten entnommene und auf dem Boden abgestellte Geldkassette gestohlen haben sollen. Gegen 12.50 Uhr sollen die laut Zeugenangaben "gepflegt erscheinenden, vermutlich spanisch sprechenden" Männer die Filiale an der Neusser Straße betreten und dort anwesende Sicherheits-Mitarbeiter gezielt abgelenkt haben. Diese hielten sich während der laufenden Reparaturarbeiten an einem Geldautomaten in dem Vorraum auf. Mit ihrer Beute seien die Bandenmitglieder anschließend in Richtung Baudristraße geflüchtet.

Zwei Verdächtige werden als circa 25-jährig und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Einer der Männer sei korpulent und habe abstehende Ohren und Glatze. Ein Komplize ist laut Zeugenangaben dunkelhaarig. Der Mann habe zum Tatzeitpunkt ein helles Hemd, eine helle Hose sowie weiße, kabelgebundene Kopfhörer in beiden Ohren getragen. (cg/iv)

