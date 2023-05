Polizei Köln

POL-K: 230512-2-K Maskierte überfallen Kiosk - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (11. Mai) haben zwei Maskierte in Bickendorf an der Einmündung Rochusstraße/Häuschensweg einen Kiosk überfallen. Gegen 22.30 Uhr hatten sie das Geschäft betreten und den Inhaber (46) mit einem Schlagstock und Pfefferspray angegriffen. Mutmaßlich auf Grund der Gegenwehr des 46-Jährigen waren die Unbekannten ohne Beute aus dem Kiosk geflüchtet. Rettungskräfte fuhren den Geschädigten mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus.

Beide Unbekannten sollen circa 1,80 Meter groß und auffallend schlank sein. Zur Tatzeit sollen sie schwarze Sturmhauben, dunkle Oberteile und dunkle Jogginghosen getragen haben. Die Hose des mit dem Schlagstoff bewaffneten Angreifers soll zudem weiße Streifen gehabt haben. Eine Anwohnerin hatte kurz nach der Tat einen dunkelgrauen Mercedes Kombi mit Düsseldorfer Städtekennung mit quietschenden Reifen in Richtung Venloer Straße wegfahren sehen.

Hinweise zum Tatgeschehen, den zwei Maskierten sowie dem mutmaßlichen Fluchtwagen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell