Polizei Köln

POL-K: 230511-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Straßenraub - Fotos

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub in der Kölner Innenstadt am 15. Februar fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, gegen 23 Uhr auf der Straße "Am Malzbüchel" einen 23-Jährigen unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Anschließend soll er dem am Boden liegenden Geschädigten Handy, Armbanduhr und Geldbörse geraubt haben.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Fotos des Verdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: Köln - Raub / Computerbetrug (polizei.nrw) (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell