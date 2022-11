POL-MG: Kein Führerschein, ein gestohlener Roller, zwei Mitfahrer ohne Helm: 22-Jähriger flüchtet von Unfallstelle

Mönchengladbach (ots) - An der Straße Am Woltershof im Stadtteil Bettrath-Hoven sind am Mittwoch, 16. November, zwei unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Eine Bewohnerin des Hauses, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, überraschte sie. Die Täter flüchteten ohne Beute. Laut eigenen Angaben bemerkte die 29-Jährige, die sich im Obergeschoss aufhielt, um kurz nach 22 Uhr Geräusche aus einem der ...

