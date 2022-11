Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mutmaßlicher Einbrecher in U-Haft: 32-Jähriger auf frischer Tat gestellt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 16. November, einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen und ihn heute einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Der 32-Jährige kommt als Verdächtiger für mehrere Eigentumsdelikte der letzten Wochen vor allem im Stadtteil Giesenkirchen in Betracht.

Ein Streifenteam bemerkte den 32-Jährigen am Mittwochmorgen um 1.37 Uhr zufällig im Vorbeifahren dabei, wie er sich an der Eingangstür eines Frisörsalons an der Konstantinstraße zu schaffen machte. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, ergriff der Mann die Flucht und entkam zunächst. Die Polizei leitete allerdings umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und fand ihn wenig später versteckt auf der Rückbank eines geparkten Autos. Bei ihm befanden sich Einbruchswerkzeug und Diebesgut. Die Beamten stellten die Dinge sicher und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.

Im Rahmen seiner Vernehmung zeigte sich der 32-Jährige kooperativ und geständig: Er räumte gegenüber den Ermittlern der Kriminalpolizei mehrere Eigentumsdelikte ein, die er in den letzten Wochen begangen habe - darunter Einbrüche in eine Kirche und in Geschäfte in Giesenkirchen sowie eine räuberische Erpressung in einer Tankstelle in Odenkirchen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führten die Ermittler ihn am Folgetag, 17. November, einem Haftrichter vor, der ihn dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend in Untersuchungshaft schickte. (jn)

