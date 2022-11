Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte brechen in Praxis ein

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in Praxisräume an der Rathenaustraße in Gladbach haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 16. November, Tresore mit Wertsachen gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und Mittwochmorgen, 5.50 Uhr. Die Täter durchwühlten die Praxis und nahmen zwei tragbare Tresore mit, in denen sich Wertsachen befanden.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der 02161-290. (jn)

