LPI-SHL: Vandalismus

Schmalkalden (ots) - Vergangenen Samstag machte sich ein bislang unbekannter Täter in den späten Abendstunden an einem herrenlosen Fahrrad zu schaffen, welches an einem Baum "Am Walperloh"in Schmalkalden abgestellt war. Ein Zeuge störte den Täter bei dem Versuch das Fahrrad zu stehlen. In der weiteren Folge flüchtete der Unbekannte. Vor Ort stellten die Beamten ein orangefarbenes Fahrrad der Marke Centurion fest, bei dem das Vorderrad fehlte. Ob der unbekannten ...

