Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei sucht Eigentümer

Schmalkalden (ots)

Vergangenen Samstag machte sich ein bislang unbekannter Täter in den späten Abendstunden an einem herrenlosen Fahrrad zu schaffen, welches an einem Baum "Am Walperloh"in Schmalkalden abgestellt war. Ein Zeuge störte den Täter bei dem Versuch das Fahrrad zu stehlen. In der weiteren Folge flüchtete der Unbekannte. Vor Ort stellten die Beamten ein orangefarbenes Fahrrad der Marke Centurion fest, bei dem das Vorderrad fehlte. Ob der unbekannten Langfinger dieses entwendet oder das Rad zuvor so abgestellt wurde, ist bislang nicht geklärt, denn der Eigentümer des angegriffenen Rades konnte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell