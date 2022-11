Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verschüttete Person im Apfelsilo

Stockach (ots)

Am 01.11.2022 wurde um 14:59 Uhr die Feuerwehr Stockach zur technischen Hilfe alarmiert. In einem Lebensmittelbetrieb wurde eine Person in einem Apfelsilo bis zum Bauch verschüttet. Die Person befand sich dabei in einem Bereich des Silos, in dem die Äpfel über ein Kanalsystem mit Wasser zu ihrer weiteren Verarbeitung transportiert werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr versuchten bereits mehrere Ersthelfer, die Person aus Ihrer Zwangslage zu befreien. Die Feuerwehr lies über die Drehleiter durch Seile gesichert einen Retter zur Person hinunter. Dieser versuchte mit Schallbretter die Person vor weiteren Äpfeln zu schützen. Der Retter sowie ein Ersthelfer konnten dem Patienten eine Bandschlinge um den Brustkorb anlegen. Zeitgleich wurde im Bereich des Kanalsystems per Hand durch weitere Helfer der Fuß befreit. Anschließend konnte dieser über den Flaschenzug von außen aus der Grube befreit werden und dem Rettungsdienst zur weiter Behandlung übergeben werden. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte.

