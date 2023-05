Polizei Köln

POL-K: 230512-3-K Mutmaßlicher Handtaschendieb durch Passant gestoppt - Festnahme

Köln (ots)

Ein Passant (38) hat am Donnerstagvormittag (11. Mai) einen 19-jährigen Dieb gestellt, der gegen 11 Uhr eine Handtasche aus einem geparkten Auto auf der Rolvshover Straße gestohlen haben soll. Der 38-Jährige war dem jungen Mann aufgrund der Hilferufe der Autobesitzerin (31) hinterher gelaufen und hatte den Flüchtigen kurz darauf in einem Hinterhof an der Sieversstraße in Köln-Kalk festgehalten. Währenddessen winkte die 31-Jährige zwei zufällig im Streifenwagen vorbeifahrende Polizisten heran, die den Tatverdächtigen anschließend festnahmen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die bestohlene Frau das Auto für einen kurzen Einkauf nicht verschlossen, da ihre Mutter samt Enkelkind auf der Rückbank sitzen geblieben war. Als die 31-Jährige dann zum Wagen zurückkehrte, beobachtete sie, wie der Mann die Beifahrertür öffnete und nach der Handtasche auf dem Vordersitz griff. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell