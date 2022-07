Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Rote Ampel missachtet

Sachschaden und zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 11:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem BMW die Ulmer Straße in Richtung Göppingen. An der Einmündung zur Teckstraße zeigte die für ihn geltende Ampel Rotlicht, da eine entgegenkommende 55-jährige Frau nach links in die Teckstraße abbiegen wollte. Die Frau fuhr bei grünem Signal in die Kreuzung ein. Der junge Mann missachtete die rote Ampel und kollidierte mit dem Nissan der Frau. Die Fahrerin des Nissan und die 17-jährige Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++1507658

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell