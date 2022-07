Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beim Überholen Fahrzeug abgedrängt und geflüchtet - Breithülen

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer die L230 von Magolsheim kommend in Richtung Breithülen. Kurz vor dem Ortseingang Breithülen wurde er in einer Linkskurve von einem dunklen BMW überholt. Dieser drängte den 56-jährigen hierbei von der Fahrbahn ab, so dass der VW-Touareg ins Schleudern kam, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach in einer Wiese neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Andere Verkehrsteilnehmer kamen kurze Zeit später dort hinzu und verständigten den Rettungsdienst. Der Verunfallte konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien, verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Ulmer Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50000EUR. Der/Die Fahrer/in des dunklen BMW´s entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich in irgendeiner Weise um den Unfall zu kümmern. Ob das Fahrzeug durch einen eventuellen Kontakt beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Da beim Mitteilungseingang nicht bekannt war, ob der VW-Fahrer noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, rückte die Feuerwehr Heroldstatt mit mehreren Fahrzeugen und Rettern aus. Die Ehinger Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 07391/588-0 oder 0731/188-0 zu melden.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1503948/2022)

