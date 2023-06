Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ingewahrsamnahme nach Bedrohung mit Messer in der Industriestraße

Speyer (ots)

Am 01.06.2023 gegen 17:05 Uhr bedrohte ein 51-Jähriger einen 52-Jährigen in der Industriestraße auf Höhe des Bürgerbüros mit einem Messer und richtete begleitende verbale Drohungen gegen ihn. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei per Notruf. Die Beamten trafen den 51-Jährigen auf einem Parkplatz an. Sie forderten ihn unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen dazu auf, sein Messer wegzulegen, da er immer noch das Messer in Händen hielt. Der 51-Jährige folgte den Anweisungen der Beamten, legte das Messer weg, legte sich auf den Boden und ließ sich widerstandslos fesseln. Einen objektiv nachvollziehbaren Grund für seine Abneigung gegenüber dem 52-Jährigen vermochte der Tatverdächtige nicht zu benennen. Seine Aussagen deuteten auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung hin, weswegen die Beamten ihn in eine psychiatrische Einrichtung verbrachten.

