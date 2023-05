Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Firmeneinbruch

Werl (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.05.) brachen noch nicht identifizierte Personen in eine Firma am Kapellenweg in der Werler Stadtmitte ein. Technische Aufzeichnungen belegen, dass zwei unbekannte Täter gegen 00.40 Uhr die Eingangstür an der südlichen Gebäudeseite unter Zuhilfenahme eines Hebelwerkzeugs aufbrachen und die Produktionsstätten betraten. Aus der Werkstatt wurden Kupferspulen, 2 Mobiltelefone sowie eine Geldkassette entwendet. Zum Transport des Kupfermaterials aus der Firmenhalle benutzten die Einbrecher offenbar eine Sackkarre. Der Abtransport des Diebesgutes vom Tatort muss mit einem bereitgestellen Fahrzeug erfolgt sein. Zeugen, die in der Nacht tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922 - 91000 in Verbindung zu setzen (sn)

