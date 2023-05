Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruchdiebstahl

Erwitte (ots)

Am Freitag, 26.05. wurde um die Mittagszeit bei der Polizei ein Einbruch angezeigt, welcher sich in der Nacht zuvor ereignet haben muss. Unbekannte Täter hebelten das rückseitige Fenster einer Jugendeinrichtung in der Schloßallee auf und drangen in die Räumlichkeiten im Kellergeschoss ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden dort weitere Zwischentüren eingetreten. Entwendet wurden nach derzeitiger Erkenntnis lediglich einige Lebensmittel. Die Höhe des Sachschadens beträgt aber vermutlich mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell