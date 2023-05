Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw fährt gegen Hachtor

Rüthen (ots)

Am Freitag, 26.05.2023, gegen 17:00 Uhr mussten die Polizei und der Rettungsdienst nach Rüthen in die Hachtorstraße ausrücken, nachdem Verkehrsteilnehmer meldeten, dass ein Pkw Mercedes gegen einen Steinblock neben der Durchfahrt des Hachtores gefahren war. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 92-jährige Fahrerin des Pkw aus Rüthen vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig die Kontrolle über ihren Pkw verloren hatte und mit niedriger Geschwindigkeit gegen das Hindernis gefahren war. Glücklicherweise war die Seniorin bei Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein, musste aber auch aufgrund von bei dem Aufprall erlittenen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw und am Steinblock entstand Sachschaden. (mj)

