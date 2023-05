POL-SO: Einbruch in Schulgebäude

Warstein (ots) - Im Kreuzungsbereich der Möhnestraße und der Udenstraße kam es am gestrigen Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Wandlitz befuhr mit seinem Skoda die Udenstraße in Richtung Allagen. Er beabsichtigte, die Möhnestraße zu queren, um in die Viktor-Röper-Straße einzufahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er den auf der Möhnestraße in Richtung Sichtigvor fahrenden Opel eines 60-jährigen Mannes ...

