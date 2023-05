Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand

Werl (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei kurz nach Mitternacht, zu einem Mehrfamilienhaus in der Gröhnestraße gerufen. Ein 49-jähriger Mann aus Werl randalierte in dem Mehrfamilienhaus und trat gegen die Türen der anderen Wohnungen im Hause. Bei Eintreffen der Polizeibeamten reagierte der 49-Jährige sofort aggressiv und beleidigte die Beamten auf unflätigste Art und Weise. Er sprach Drohungen aus und war im Begriff, die Beamten anzugehen. Der Werler wurde daraufhin von den Beamten in Gewahrsam genommen. Der 49-Jährige sperrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, trat und spuckte mehrfach in Richtung der Polizeibeamten. Da der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

