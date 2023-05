Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Auffahrunfall

Erwitte (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Berenbrocker Straße. Ein 40-jähriger Mann aus Erwitte befuhr mit seinem Opel die Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 1 und beabsichtigte nach rechts in die Berenbrocker Straße abzubiegen. Eine hinter ihm fahrende 23-jährige Frau aus Erwitte übersah, dass der 40-Jährige sein Fahrzeug abbremste und fuhr mit ihrem Mitsubishi auf den Opel auf. Die 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

