Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pfefferspray in Kaufland-Passage versprüht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, 25.05.2023, um 17:52 Uhr erhielt die Polizei von der Rettungsleitstelle des Kreis Soest die Information, dass es aktuell in der Passage des Kaufland in der Böckenförder Straße in Lippstadt zu einem Rettungseinsatz kommen würde, da dort mehrere Personen über akute Atemwegsbeschwerden klagen würden, deren Ursache aktuell unbekannt sei. Nach Eintreffen der Rettungskräfte, der Feuerwehr und Polizei am Einsatzort konnte durch Messungen der Feuerwehr ermittelt werden, dass es sich bei dem ursächlichen Stoff um Pfefferspray handelt. Insgesamt klagten 15 Personen über Beschwerden und wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur von zwei minderjährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an. (je)

