Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrer und Fußgängerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch kam es um 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße, in Höhe der Hausnummer 50. Ein 39-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Wiedenbrücker Straße in Richtung Norden. In Höhe der Unfallstelle, einer Grundstücksausfahrt, betrat eine 22-jährige Fußgängerin aus Lippstadt zeitgleich den Radweg. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerin wurde ebenfalls leicht verletzt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell